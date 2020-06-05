التصويت مستمر.. يسرا أفضل ممثلة في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : تصدرت الفنانة "يسرا"، استفتاء موقع "الخليج 365"، في قائمة أفضل ممثلة دور أول رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الجمعة ٥ يونيو. وحصدت الفنانة يسرا، المركز الأول بنسبة تصويت 35 %، عن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، فيما حصدت الفنانة روجينا المركز الثاني بنسبة تصويت 30 % عن دورها في مسلسل "البرنس"، وجاءت الفنانة دينا الشربيني في المركز الثالث بنسبة تصويت 19 % عن مسلسل "لعبة النسيان". الاستفتاء مستمر، للتصويت واختيار الأفضل اضغط هنا..

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