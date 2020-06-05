بدور البراهيم: ندمت ندم لآخر عمري.. ولست مسؤولة عن تصريحات زوجي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم ندمها الشديد لدخولها في مهاترات مع البعض على السوشال ميديا، وردها على هجوم أي شخص كان يسيء إليها، مؤكدة أنها بمجرد مشاهدتها لمقاطع فيديو قديمة لها وهي ترد عليهم تشعر بالندم الشديد وتستحقر نفسها.

وقالت في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "أنا كنت إنسانة في حالي ومحبوبة لكن غلطت غلطة إني صرت أرد على من يهاجم ودخلت نفسي في مهاترات والكل يسب ويقذف.. هنا أنا ندمت ندم لآخر عمري على كل شي إني أرد على اللي يسوى واللي ما يسواش".

وأضافت: "الله يتوب علي وأرجع بدور اللي بس تفيدكم وتعطيكم نصايح وخبرتها في الميك أب.. َمو محرز اني مسيرتي في السوشال ميديا أخربها بالمهاترات هذي.. وطبعًا أنا لما بشوف مقاطعي على اليوتيوب أندم واتعب نفسيًا وأبكي واستحقر نفسي إني كيف نزلت لمستواهم.. أنا بنت أبوي أنا بنت البراهيم".

وعن موضوع ظهورها بوجهها على السوشال ميديا، قالت: "بالنسبة لموضوع إني أظهر بوجهي مرة أخرى أم لا.. أنا أكشف عن وجهي لكن الآن أنا محترزة بالكمامة وياما طلعت وأنا متلثمة وحبوني الناس وياما طلعت وأنا كاشفة وحبوني الناس أيضا.. أهم شيء في النهاية إن هذا ما يعني أحدًا ولا دخل لأحد".

وعلقت على تصريحات زوجها بأنها لن تظهر مرة أخرى بوجهها، قائلة: "أي إجابات كانت سابقة هذي مو إجابتي.. كانت إجابة زوجي هو كيفه يجاوب.. لكن لما أنا أتكلم ساعتها تصدقوا.. يعني ممكن إحنا اتفقنا انه يكون في تفاهم في أي خطوة، يعني أنا لو طلعت وجهي على السوشال ميديا هكون اتفقت معاه".

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وكان قد سبق وكشف زوج خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، السبب الحقيقي لاختفائها من السوشال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها لوسائل الإعلام بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك بناء على طلب منه لأنه يرفض ظهورها بسبب غيرته عليها.

وقال خلال فقرة السؤال والجواب عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" الخاص ببدور، أنه لم يشترط عليها عدم الظهور في عقد القران كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ولكن هذا الأمر تم الاتفاق عليه بينهما، مؤكدًا أنه من المستبعد أن يقبل ظهورها بوجهها مرة أخرى والأمر محسوم بالنسبة له.

وكانت قد خرجت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم عن صمتها بعد أن ترددت أنباء حول طلاقها خلال الساعات الأخيرة، خاصة وأنها عادت إلى السعودية بمفردها بشكل نهائي، مشيرة إلى أن كل هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.

وقالت البراهيم، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "إرضاء الناس غاية لا تدرك.. لما المشهورة تعلن زواجها لها أسبابها.. يعني أنا المفروض ما كنت أعلن زواجي لكن أنا أعلنته وأن حرة.. لكن مو أنا أعلن زواجي ومتابعيني يتدخلون في حياتي.. لدرجة أني في الأول كنت أصوره ووقفت لأنه ماله داعي أصوره".

وتابعت: "يوم أنا وقفت أصور وأعلنت عودتي للسعودية قالوا عني تطلقت.. يعني أنا لو انفصلت هعلن وأقول أني انفصلت.. يعني كان الاتفاق بيني وبينه أننا نكون بين دبي والسعودية بحكم أننا سعوديين عندنا مصالحنا وعيالنا في السعودية.. لكن حدث ما لا بخطر على البال ولا الخاطر (كورونا) وانحجزنا غصب عنا وشغلي كله تعطل في السعودية لأن في أشياء ضرورية لازم أختمها وأمضيها لأني أنا سيدة أعمال".