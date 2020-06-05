تراند اليوم : أهل الشر مش سايبين شيرين وحسام حبيب في حالهم .. قال ضربوا بعض

انتشرت قبل ساعات أنباء حول شجار وقع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وصل لحد العراك بالأيدي ‏والتعدي اللفظي، ولم يفصل بينهما سوى المطرب أحمد سعد الذي قيل إنه تدخل لإنهاء الواقعة.‏

خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها، وغردت عبر حسابها على Twitter نافية هذه الأخبار جملة وتفصيلا قائلة: “قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، بحبك يا صاحبي”.

كانت شيرين تحدثت خلال حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” من تقديم علي العلياني ويعرض عبر قناة‎ MBC1‎، عن ‏علاقتها بحسام حبيب وقالت إنهما أصدقاء منذ 12 عاما، لكنهما أصبحا أصدقاء مقربين منذ 5 سنوات‎.‎

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أكدت أن حسام حبيب وقف إلى جوارها وساعدها في كشف حقيقة بعض الأشخاص حولها، وهو الأمر الذي لن تنساه له طوال ‏عمرها‎.‎

كانت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قد احتفلا بعقد قرانهما يوم السبت 7 أبريل عام 2018، بحضور عدد قليل من أصدقائهما ‏المقربين في الوسط الفني ومنهم ليلى علوي وإلهام شاهين ومحمد محمود عبد العزيز‎.‎