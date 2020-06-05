تراند اليوم : خناقة كبيرة والناس اتلمت بين شرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

خناقة كبيرة اشتعلت بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب، وصلت إلى التراشق بالألفاظ، واستعانت شيرين بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بين الزوجين.‏

أحمد سعد سارع إلى فيلا حسام حبيب ‏واستطاع أن يصلح بينه وبين زوجته شيرين عبد الوهاب، قبل أن يتطور الأمر ‏بينها إذ أصرت شيرين عبد الوهاب على الطلاق لكن حسام حبيب رفض، وغادر الرحاب وقد تصالح ‏الزوجان.‏

تلك الواقعة غريبة على جمهور شرين وحسام حبيب خاصة الثنائى لا يتركان ظهورا إعلاميا أو مناسبة إلا وتبادلا كلمات الحب والغزل، حتى وصفهما البعض بأسعد زوجين فى الوسط الفنى، فدائما تتغزل شيرين فى وسامة حسام حبيب بينما وصفها الأخير بوش الخير عليه، فذلك حسام حبيب الذى قال إن شيرين هى من طلبت يده، وهو لا يعد هذا أمرًا غير مرغوب فيه، وهذه شيرين التى قالت فى تصريحات إعلامية عن أول لقاء بينهما، “شوفته يومها حبيبى، وقلت له هو ينفع نتجوز؟” فرد أنها لو انتظرت لطلب منها الطلب نفسه.

كانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد ظهرت بوزن زائد فى أحدث ظهور لها على ‏مواقع التواصل الاجتماعى منذ فترة كبيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة ‏لها، وكالعادة أعادت الصورة الكلام مرة أخرى على احتمالية حمل شيرين بسبب ‏ظهورها بوزن زائد غير معتاد عليها، لكن رجح بعض المعلقين أن يكون وزنها نتيجة ‏الجلوس فترة طويلة فى البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات، بسبب العزل ‏المنزلى الناتج عن الإجراءات الاحترازية المقررة فى أغلب البلدان لمواجهة انتشار ‏فيروس كورونا.