توم كروز يبني قرية كاملة خالية من "كورونا" لاستكمال تصوير فيلمه" المهمة المستحيلة7"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 01:45 صباحاً - أثبت النجم العالمي توم كروز أنه الأجرأ والأسرع بقرار استئناف نشاطه الفني والسينمائي من بين النجوم متحدياً جائحة كورونا المنتشرة بقوة في الولايات المتحدة والعالم.



فبسبب تأجيل عمليات التصوير قسراً خلال الفترة الماضية نتيجة تفشي جائحة "فيروس كورونا" قرر النجم العالمي الممثل الأمريكي توم كروز وفريق عمل الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة "المهمة المستحيلة" بناء قرية كاملة خالية من كورونا في موقع مهجور للقوات الجوية الملكية في أوكسفوردشير في بريطانيا، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية للجزء السابع من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" التي تحقق أعلى نسبة مشاهدة حول العالم.



وبسبب توقف التصوير لفترة، اضطر فريق العمل أيضًا أن يؤجل موعد إطلاق الفيلم الذي كان مقررًا في شهر يوليو من عام 2021، إلى شهر نوفمبر من نفس العام .



ويشار إلى أن توم كروز، بدأ قبل أسابيع بإجراء اتصالاته مع رجل الأعمال الرائد في مجال الفضاء، أيلون ماسك، في إطار خطة إنطلاق تصوير فيلمه الجديد في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وإذا ما حصل الفيلم على الضوء الأخضر، فسيكون هذا الإنتاج هو أول فيلم للمغامرة والإثارة يتم تصويره في الفضاء الخارجي، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ووسائل إعلام أمريكية.

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والجزء السابع من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" ،تأليف وإخراج: كريتسوفر ماك كويري ،ومقرر البدء بالتصوير في نهاية شهرأيلول- سبتمبر 2020 المقبل ،بعدما تسببت جائحة كورونا في قطع تصوير الفيلم في إيطاليا،وعندما تبين لطاقم الفيلم وبطله توم كروز أن أزمة كورونا الصحية لن تنتهي قريباً وستطول لعام وربما أكثر ،قرروا جميعاً العودة للعمل بظروف تصوير آمنة لكافة العاملين بالفيلم وفي مواقع تصوير آمنة صحياً للعمل بصورة طبيعية وممتعة كالماضي.



ومتوقع استكمال تصوير الفيلم في بلدان أخرى بعد بريطانيا ستستمر إلى شهر مايو-أيار 2021 المقبل.

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