أحمد سعد وحسن شاكوش يتصدران يوتيوب بـ«بيتعملى 100 حساب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصدر الفنان والمطرب المصري أحمد سعد، مع المطرب الشعبي حسن شاكوش تريند “يوتيوب” ببرومو أغنيتهم الجديدة التي تحمل أسم “بيتعملى 100 حساب”، من خلال القناه الرسمية الخاصة بأحمد سعد على موقع “اليوتيوب”.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي : بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب.

”ميكولش عشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على اخوه يميل .. كلمتنا واحدة وعـ الحلال متربيين .. في اي حتة معروفين من غير دليل”.

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وكان الفنان أحمد سعد، قد نعى الفنان الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر الفنان أحمد سعد صورة للراحل حسن حسنى وعلق عليها قائلا : البقاء لله ، هتفضل عايش معانا بأعمالك وتاريخك الفني العظيم. ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته #وداعًا_حسن_حسني.