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وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عامًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الممثل محمود الشوربجي اليوم عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد حياة فنية مليئة بالنجاحات في الدراما المصرية التي حققها رغم أدواره البسيطة، وتم دفن الجثمان اليوم بمدافن الأسرة.

 

قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي، في عدة أعمال هي "الفتوة" للنجم ياسر جلال، "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، "يا أنا يا جدو" للفنان أحمد بدير، "اتنين في الصندوق" للفنان حمدي الميرغني، "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.

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الشوربجي من مواليد 26 أبريل 1953، وقد برز في جميع الأدوار التي قدمها خلال مشوارة الفني فقد شارك في مسلسلات عدة منهم " العراف، بنت اسمها ذات، العقرب، هوجان، زلزال، الدولي، حكايتي، بحر، الوصية، بالحجم العائلي، أرض جول، لدينا أقوال أخرى، طلعت روحي، الزيبق، الجماعة، حكايات بنات، الطوفان، لأعلى سعر".

 

 

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