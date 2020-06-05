شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى وجدان ترد تنمر متابعة لها: كمية سواد وغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة إنجى وجدان، على رسالة تنمر من أحد متابعيها بموقع إنستجرام، موضحة أنها اتخذت قرارًا بالرد على تلك الإساءات وفضح أصحابها، وسط تضامن كبير من جمهورها.

ونشرت الفنانة إنجى وجدان، رسالة الفتاة التي تحمل تنمرًا ضدها، وعلقت قائلة: "أية يا جماعة كمية السواد والغل اللي الناس بقت فيها دي بجد والله بيصعبوا عليا الله يكون في عون أهلهم وإللي حواليهم ربنا يشفي".





وأضافت إنجى وجدان: "أنا واخدة قرار إن كل ما هيجيلى رسائل تنمر وشتيمة هنزلها هنا عندى الكلام ده ولا بيفرق معايا متخافوش أنا بس بحب أفضح الناس ده".

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وتحضر الفنانة إنجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدء مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها، والعمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.

يشار إلى أن مسلسل "طلعت روحي" حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم إنجي وجدان ونيكولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبد العزيز وتامر فرج ودنيا ماهر وحمدي عباس وصفاء الطوخي وأنعام سالوسة، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله.