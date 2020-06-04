الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل جان يامان الجديد

متابعة بتجــــــــرد: انتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا جديدة للنجم التركي جان يامان من كواليس تصوير مسلسله الجديد “السيد الخطأ”.

ويظهر جان يامان في الصور برفقة الممثلة التركية أوزجي جوريل التي تشاركه في بطولة المسلسل المنتظر عرضه من قبل الملايين من عشاقه في تركيا والبلدان الأخرى.

وكان محبو جان يامان قد أطلقوا حملة لدعمه مع بدء تصوير مسلسله الجديد “السيد الخطأ”. وتصدّر الهاشتاغ الخاص بالعمل قائمد المواضيع الأكثر رواجًا عبر موقع “تويتر” في تركيا وإيطاليا وإسبانيا.

وشكر يامان معجبيه وأعلن عن بدء تصوير مشاهده، وقال: “لقد تابعت عن قرب تغريدتكم عبر “تويتر”، وقرأت كل ما كتب، وأقول للمرة الثانية لديّ جمهور رائع، كما أنا ممتن مشاركتكم كل شيء لأجلي، أحبكم وأقبّلكم جميعاً”.