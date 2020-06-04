ماغي بوغصن تبكي على الهواء: جيسي عبدو حملتني رسالة يجب قولها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن حزنها الشديد للحادث الذي تعرضت له عائلة الممثلة جيسي عبدو وذهب ضحيتها والدها نتيجة انفجار أنبوبة غاز.

وانتقدت ماغي بو غصن ، خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الاعلامي هشام حداد، الجرائم التي تحدث عبر السوشال ميديا، مشيرة إلى أن للموت حرمة يجب احترامها، لافتة إلى أن جيسي تلقت الصورة الأولى من اندلاع الحريق في منزل ذويها من فتاة تعيش في الجهة المقابلة لمنزلها فور اندلاعه.

وأوضحت أن أول خبر قرأته جيسي هو العثور على والدها جثمة متفحمة، ووالدتها في حالة حرجة ويتم انعاش أخيها. واستطردت بالقول إن الموت له مراحله للإعلان عنه، فيا ليت الجميع يدرك الأمر قبل النشر.

وأضافت ماغي بو غصن أنها تحب العودة للتمثيل والتحدث باللهجة الشامية، مؤكدة أنها تلمذت على يد كبار النجوم السوريين أمثال بسام الملا الذي أخذها بيدها إلى سوريا، واللبنانيين أمثال أنطوان ريمي الذي علمها أهمية الاهتمام بالمضمون أكثر من الشكل.

وعن علاقتها بالممثلة أمل عرفة، قالت ماغي بأنه لا يوجد خلاف وهما صديقتين وتحبها، ولكنها أبدت عتبها على ردة فعلها على كلام الممثلة شكران مرتجى يوم قالت إنه لا يمكنها الاختيار بينهما، مؤكدة أن أمل امرأة " فهمانة" وذكية ومثقفة وتزين كلامها، أما بالنسبة إلى شكران فبالطبع قالت هذا الكلام لأننا صديقتيها وتحبنا، ولسنا نحن من يقيم أنفسنا وكلمة ممثلة أهم من كلمة نجمة.

ولدى سؤال هشام حداد عن العملية الجراحية التي خضعت لها، أشارت إلى أنه من أفضل الجراحين أجرى العملية، وعمل على إخفاء آثار الجرح تحت الشعر بطريقة لا تظهر بالعين المجردة.

وتابعت ماغي: "علمتني الحياة أن ما في أمر يستحق فيها فقط المهم أن الله سيكون إلى جانبها لترى أسرتها أمام عينيها".

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وردا على كلام هشام حداد بأن هناك من يقول إنها تعمدت ألا تدعو النجمتين نيكول سابا وباميلا الكيك للعشاء، قالت "أحبتت أن ألتقي بكل من أحب قبل أسبوعين من إجراء للعملية الجراحية، ولم أقصد عدم دعوتهما فالعشاء جاء عفويا وهناك العديد من الممثلات اللواتي لم يتواجدن في هذه الدعوة". ولفتت إلى "أنها حاليا على صداقة مع باميلا الكيك وزارتها في المستشفى وهي شاطرة في التمثيل وتحبها".

وحول ما صرحت به سابقا الممثلة نادين الراسي ما جعل الجميع يشكك بالمحبة بين الممثلات، أثنت ماغي بو غصن على طيبة قلب الراسي مؤكدة أنه لا يمكن أن تطعن بالظهر أبدا أو تقوم بأي أمر من تحت الطاولة. واستطردت:"مين قال لازم الممثلات يكونوا يحبوا بعض المهم يكون في سلام وتغريدات هادئة. والقنوات تأتي دوما بالممثلات اللواتي يطلبهن الجمهور".

وشددت على أنها ضد العنف ضد المرأة، ولو كانت تعرضت للعنف المنزلي في مرحلة النضوج لكانت قتلت زوجها الأول، لافتة إلى أنها تعود هذه المشاهد دائمًا بذاكرتها.

كما تطرقت ماغي بو غصن إلى السبب الأساسي لعدم استكمال تصوير مسلسل "دانتال"، مؤكدة أنه كان يتطلب لاستكمال مشاهده وجود أشخاص كثر في موقع التصوير ما أعاق إكمال التصوير، في حين مسلسل "أولاد ادم" كانت المشاهد التي تتطلب ذلك قد صورت ما سمح باستكمال العمل.

وبشأن العريضة التي وقعها عدد من الممثلين لعدم استكمال التصوير خلال مرحلة بداية انتشار فيروس كورونا، بينت بأنها كانت لدواع صحية وهي من الأشخاص الذين كان لديهم فوبيا من الفيروس، مبدية عتبها على الممثل وسام حنا الذي كان يصور عمله، مشيرة إلى أنه صديق لها، ويتمتع بالعديد من المواقف المشرفة، وسوف تتصل به لاحقا ويتناقشان في الأمر.