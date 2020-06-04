فنانة مغربية تظهر حليقة الرأس وتكشف عن معاناتها من المرض

نشرت الفنانة المغربية عبير عابد منذ أسبوعين صورة لها على حسابها في موقع انستغرام بدت فيها حليقة الرأس من دون أن توضّح الأسباب التي دفعها للقيام بذلك.

ومنذ أيام عادت عبير ونشرت صورة لها بعد أن نبت شعرها قليلًا وكشفت أنها تعاني من مرض وستعلن عن تفاصيله من خلال فيديو تفصيلي ستنشره في الأيام القليلة القادمة.

عبير شكرت في البوست كل من دعمها وأرسل لها الرسائل الخاصة، وبدت قوية ومتماسكة على الرغم من أنها تعاني من مرض ما.

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وكتبت عبير في تعليقها:" البنات خاصة شكرا على دعمكن، و البنات اللواتي مثلي وخاصة أولئك اللواتي تحدثت معهن على الخاص ، اعدكن انني بعد يومين من الآن سوف أشارك معكن فيديو تفصيلي حول المرض الذي أعاني منه وكذا بعض الأمراض التي تشبهه".

وأضافت:" أما البنات اللواتي يسألنني كم الوقت يستغرق نمو الشعر، فهذه الصورة التي شاركتها معكن اليوم هي من بعد 35 يوما من حلق شعري، وكل شهر سوف اشارك معكن صور لشعري... شاركوني أمراضكم مع الشعر حتى نقوي أنفسنا ونكون دائما رائعات كما نحن دائما".