أول تعليق من لينا الفيشاوي على حكم تأييد حبس والدها

علقت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «انستجرام» على قرار محكمة جنح الدقي بتأييد حبس الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بحبسه سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.

ونشرت لينا الفيشاوي متن خبر تأييد حبس والدها عبر خاصية «الاستوري» معلقة عليه قائلة: «الكثير من الناس يسألوني ماذا سأفعل لذلك سأنشر بعض التفاصيل والمعلومات».

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وركزت لينا الفيشاوي على فقرة أخيرة تضمنها الخبر تقول: «وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية يواجه الفنان أحمد الفيشاوي انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية ووالدتها مهندسة الديكور، ما أثر سلباً على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخراً ضد الفيشاوي احتفاله قبل أيام بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، والذي ظهر في صور وفيديو معها وهو يحتفل معها بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا».

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وكتبت لينا الفيشاوي تعليقاً على الفقرة: «أتمنى أن يكون لهذا أي معنى».

جدير بالذكر أن المحامي شعبان سعيد محامي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي قدم في الجلسة الماضية، 3 حوافظ مستندات أكّد فيها أنَّ عنوان الفيشاوي الذي أعلن عليه الجنحة هو الثابت بجواز سفره وبالأحكام الصادرة ضده، وشهادة تحركات تفيد بأنَّه يرتاد دول العالم، وفق أخبار متنوعة وتحريات تفيد بثرائه، مقررًا بتوافر أركان الجريمة بشأن الجنحة الراهنة، وطلب من المحكمة تأييد الحكم الصادر ضده.

وأصدرت المحكمة في يناير الماضي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكماً بمعاقبة الفيشاوي بالحبس لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته «لينا»، كما شمل الحكم إلزام الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني.

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