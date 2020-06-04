بالصور: أحمد السقا وزوجته يعلنان نتيجة كشف فيروس كورونا

أعلن النجم المصري أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير نتيجة فحص كورونا والتحاليل والأشعة التي أجرياه منذ يومين بعد ثبوت إيجابية إصابة الإعلامية دينا حويدق بفيروس كورونا، حيث جاءت النتيجة سلبية.

وقد نشر النجم أحمد السقا عبر خاصية «انستا استوري» على حسابه الشخصي على انستغرام، نتيجة الفحص الذي أجرياه وجاءت النتيجة سلبية، حيث قال السقا في رسالته: «أنا وزوجتي بخير الحمد لله، والتحليل طلع، وكله تمام الحمد لله.. وربنا يشفي كل من أصيب.. أحمد السقا».

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جدير بالذكر أنّ مصدراً طبياً قال لـ«سيدتي» إنّ الفنّان أحمد السقا وزوجته مها الصغير أجريا تحليل فيروس كورونا، وتمّ أخذ العينات منهما تحسباً لإصابة أيّ منها، بعد إصابة المذيعة المصرية دينا حويدق، (زميلة مها الصغير في برنامجهما «Its show time» على قناة cbc)، بفيروس كورونا وإعلان إيجابية التحليل الذي أجرته.

وقال المصدر الطبي إنّه تمّ أخذ المسحات الطبية من كل من السقا وزوجته، وسوف يعزلان نفسيهما 14 يوماً تحسباً لظهور أعراض فيروس كورونا عليها، إذ إنّ زوجة الفنّان أحمد السقا، الإعلامية مها الصغير، كانت مخالطة لزميلتها دينا حويدق ببرنامجهما «Its show time» التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا مساء أمس، وطلبت من كل الذي خالطوها الفترة الماضية إجراء الكشف الطبي عن فيروس كورونا، وعزل أنفسهم، لعدم انتقال العدوى لأي أحد منهم.

وبإعلان إصابة الإعلامية دينا حويدق بكورونا فقد انضمت لقائمة الإعلاميين الذين أعلنوا أصابتهم بالفيروس مؤخراً مثل: مقدم البرامج بقناة أون تايم (كريم رمزي) و(مآثر الصرفي، وريهام السهلي، وآية عبد الرحمن)، المذيعات بقناة «إكسترا نيوز»، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.