شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الأفلام التى تقدمت للمشاركة بفعاليات مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مهرجان كان السينمائى الدولى واحدا من أهم وأعرق المهرجانات السينمائية العالمية، حيث يتسابق العديد من المعنيين بالسينما للمشاركة ضمن واحدة من دوراته، أو لمجرد حضور فعالياته التى تضمن لعشاق الموضة وجبة سينمائية دسمة ترضى جميع الأذواق.

والسؤال كم فيلم روائى طويل تم تقديمه هذا العام للمشاركة ففي فعاليات مهرجان كان السينمائى لعام 2020 ؟ لم يعرف الكثيرون أن الدورة الملغاة من فعاليات المهرجان تلقى القائمون عليها 2067 فيلما روائيا طويلا من أجل المشاركة، وهو بالتأكيد رقم ضخم جدا وهى أعمال متنوعة ومميزة، بالمقارنة بـ 1845 فيلم فى عام 2019، و1916 فيلم فى عام 2018، و1885 فيلم فى 2017.

من جهة أخرى كشف مسئولو المهرجان بيار ليسكور رئيس مهرجان كان السينمائى وتييرى فريمو المندوب العام، أنه من المقرر أن الأفلام التى تم اختيارها رسميا فى عام 2020 تنال علامة شرف من المهرجان وذلك في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيري خلال المؤتمر الصحفي أن التنوع كان الهدف الاساسي من هذه الدورة .

ولم يعلم البعض أن عددا قليلا من الأفلام التي كان من المتوقع عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي سيتم عرضها خلال فعاليات المهرجان العام المقبل.