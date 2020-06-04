“وعد علني”.. ماغي بو غصن تدخل الدراما المصرية قريبًا

متابعة بتجــــــــرد: بعد النجاحات التي حققتها النجمة اللبنانية ماغي بو غصن خلال السنوات الماضية وكان آخرها خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل “أولاد آدم“، بدأ الجمهور يُطالبها بدخول الساحة المصرية عن طريق عمل درامي مصري.
في هذا السياق، ردت ماغي بو غصن على تغريدة أحد متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” وأعلنت أن خطوة دخولها الدراما المصرية باتت قريبة. وقالت بو غصن في ردها: “لأ الموضوع بقا قريّب جدا، خلاص دا وعد علني”.
وأثار هذا الإعلان حماس مُتابعيها وسط إنتظار وترقب لهذه الخطوة التي لا شك في أنها مُهمة جدًا لأي مُمثل عربي نظرًا لأهمية الدراما المصرية عربيًا.
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