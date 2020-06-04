رحمة تعلن اصابتها وجميع افراد عائلتها بفيروس كورونا!

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض عن إصابتها وجميع أفراد عائلتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رحمة رياض في تدوينة عبر حسابها على فايسبوك: “أنا ‏وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا” دون ان تعطي المزيد من التفاصيل.

وتنضم رحمة لعدد من الفنانين والإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلى والإعلامي كريم رمزي.‏

يذكر ان وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت الأربعاء، عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق.

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