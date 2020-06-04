محمد رمضان يكشف كواليس كليب "كورونا"

كشف الفنان المصري محمد رمضان كواليس الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة التي تتناول موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشر على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" فيديو سجل له ولفريق العمل أثناء تدريبات الرقص التي أجريت لهذه الغاية.

ولفت بذلك أنظار عدد كبير جداً من المتابعين حيث وصل عدد مشاهدي المقطع في ساعات قليلة بعد النشر إلى أكثر من مليون و656 ألفاً. وتفاعل معه الكثيرون وأشاروا إلى أنهم يتوقعون نجاح العمل قبل صدوره.

وتعليقاً كتب رمضان: "البروڤة النهائية لكليب كورونا انتظروه في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب". ويشار إلى أن النجم تعرض في وقت سابق للانتقادات بعد عرض فيديوهات وصور له من حفل زفاف شقيقته. وأعرب الكثيرون عن استغرابهم إقامة الاسرة حفلاً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولاحقاً تناقل الناشطون على المواقع فيديو له ظهر فيه وهو يرقص مع العروس على أنغام موسيقى المهرجانات فيما يحيط بهما عدد من المدعوين ولوحظ أنهم لا يضعون الكمامات من أجل الحد من خطر انتشار العدوى.

ولفت بذلك أنظار عدد كبير جداً من المتابعين حيث وصل عدد مشاهدي المقطع في ساعات قليلة بعد النشر إلى أكثر من مليون و656 ألفاً. وتفاعل معه الكثيرون وأشاروا إلى أنهم يتوقعون نجاح العمل قبل صدوره.

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وتعليقاً كتب رمضان: "البروڤة النهائية لكليب كورونا انتظروه في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب". ويشار إلى أن النجم تعرض في وقت سابق للانتقادات بعد عرض فيديوهات وصور له من حفل زفاف شقيقته. وأعرب الكثيرون عن استغرابهم إقامة الاسرة حفلاً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولاحقاً تناقل الناشطون على المواقع فيديو له ظهر فيه وهو يرقص مع العروس على أنغام موسيقى المهرجانات فيما يحيط بهما عدد من المدعوين ولوحظ أنهم لا يضعون الكمامات من أجل الحد من خطر انتشار العدوى.

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