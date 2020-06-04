شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر ببيعمل "باديكير" لقطته: لو حد غيري كانت قطعتله وشه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مصطفي خاطر جمهوره بفيديو له مع قطته خلال قيامه بتقليم أظافرها، وتظهر به منسجمة بشكل كامل معه دون مقاومته، حيث علق ساخرا علي الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"لو حد تاني غيري كان زمانها قطعتله وشه".



مصطفي خاطر

وكان كشف النجم مصطفى خاطر، فى لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذى عرض قبل أيام على قناة الحياة مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد عن قصة تسمية المسلسل بعمرو دياب، قائلاً: إنه كان مقصود أن يصنع جدلا ويتساءل الجمهور ماعلاقة على ربيع ومصطفى خاطر بالهضبة عمرو دياب، وأكد خاطر أن الهدف من التسمية حققت هدفها المرجو منه، وأن الهضبة لم يعترض أو يتقدم بشكوى لاختيار الاسم.

يذكر أن مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

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و كان قدم الفنان الشاب مصطفى خاطر اعتذارا للشعب الكويتى، بعد الهجوم الذى تعرض له على مواقع التواصل الاجتماعى، من بعض الكويتيين، وذلك بسبب ارتداء حذاء عليه ألوان تتشابه مع ألوان علم دولة الكويت، حيث قال خاطر في فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، "امبارح لقيت هجوم كبير أوي أوي وفظيع من ناس كتير في دولة الكويت الشقيق، وبيقولوا إنى كنت لابس جزمة عليها دولة الكويت، والله العظيم أكتر دولة سافرتها في حياتى الكويت، وأكتر بلد ليا صحاب فيها كتير هي الكويت، وعملت فيها صداقات، وبحب البلد دى جدا، ومش في دماغى ولا قصدى خالص، أن الجزمة ألوانها أيه أصلا، احنا بنشتغل وفى ستايلست هي اللى بتلبسنى، هي لبستنى فعلا، وهى كمان ماتقصدش ولا جيه في دماغى تماما إنى أضايق حد من اخواتى الكويتيين وأنا آسف".