شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مسلسل البرنس .. محمد رمضان بطل خارق استعدادا لـ أغنية "كورونا فيروس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان التحضيرات والاستعدادت الخاصة من أجل تصوير أغنيته الجديدة "كورنا فيروس" مع المخرج محمد سامى، حيث كشف رمضان لجمهوره ومتابعيه عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، المقرر طرحها خلال أيام عبر صفحته بموقع الفيدويوهات الشهير "يوتيوب".

وعلق "رمضان" على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الأبطال الخارقين: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا ڤيروس خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

كما كشف رمضان عن البروفة إحدى البروفات مع فريق الاتسعراضات فى الاغنية، من خلال مقطع فيديو، لجمهوره، حيث كشف عن تصميم الرقصات التى ستكون ضمن الأغنية .

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يشار إلى أن محمد رمضان شارك في رمضان المنصرم بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.