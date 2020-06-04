رجاء ورحمة ونهال.. فنانات مصريات أعلن إصابتهن بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حالة من القلق أثارها انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم ينج أهل الفن من الإصابة، فأصيبت عدد من الفنانات بفيروس كورونا.

وهنا نستعرض أبرز الفنانات المصريات اللاتي أصبن بفيروس كورونا:

رجاء الجداوي

على الرغم من استقرار حالتها، إلا أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مازالت بغرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، وكانت أميرة مختار، ابنة النجمة الكبيرة قد أعلنت إصابة والدتها بفيروس كورونا منذ أيام، بعد إيجابية نتيجة التحليل، عقب ارتفاع درجة حرارتها.

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نهال نبيل

المطربة والمخرجة نهال نبيل، أعلنت منذ أيام إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، ولم تُنقل "نهال" للمستشفى، وخضعت للعزل المنزلي مع والدتها.

رحمة

مساء أمس أعلنت المطربة رحمة، إصابتها وأفراد أسرتها جميعا بفيروس كورونا، ولم تكشف الفنانة عن أية تفاصيل أخرى حول إصابتها.