تراند اليوم : عودة الفنانين إلى بلاتوهات التصوير.. اتفرج

تفاجأت الأوساط الشعبية والفنية في مصر، خلال الأيام الأخيرة، بأن العديد من المخرجين والفنانين، يواصلون تصوير أعمالهم الفنية الجديدة، رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد وارتفاع أعداد الإصابات بشكل مطرد ومقلق، مع القيام بتحولات في المشاهد وتغييرات في السيناريوهات أحيانا.

ورغم أن شهر رمضان انقضى بأقل الخسائر على العاملين في القطاع الفني، إلا أن استمرار تصوير مسلسلات وأفلام بعد انتهاء موسم رمضان واقتراب وصول جائحة كورونا إلى الذروة في مصر، يدفع العديد من الأوساط لانتقاد استمرار تصوير الأعمال الفنية في ظل هذه الظروف.

آراء بعض أقطاب العمل الفني في مصر، حيال هذا الأمر وسبب تجاهل مخاطر تفشي الفيروس، خاصة في ظل وجود إصابات عديدة بين الفنانين والمخرجين والإعلاميين أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي والمغنية رحمة وغيرهم.

بداية واصل فريق عمل مسلسل ”ليه لأ“ الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية أمينة خليل التصوير حتى قبل أيام قليلة عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، إذ أعلنت الجهة المنتجة عن بدء عرض المسلسل اليوم الخميس الـ4 من يونيو عبر منصة ”شاهد VIP“.

وقالت الفنانة المصرية أمينة خليل إن المسلسل كان مقررا عرضه في شهر رمضان الماضي إلا أن ضيق الوقت كان العامل وراء تأجيله.

وأضافت أن محاولات تسليم حلقات المسلسل للشركة المنتجة باءت بالفشل، لذا ارتأت شركة الإنتاج التأجيل مع استمرار التصوير وتحديد موعد العرض بعد رمضان موضحة أن هذا التزام أمام جهة العرض والجمهور.

وأشارت إلى أن التصوير لم يتوقف سوى في إجازات قليلة للغاية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء التصوير في ظل أزمة كورونا، لافتة إلى أن مسألة تغيير مسار قصة العمل والعرض في رمضان كانت صعبة؛ لأن هذا العمل لم يكن يحتمل ذلك.

وردت أمينة خليل على من ينتقد استمرار التصوير قائلة: ”هل الشركات أغلقت أبوابها تماما وهل توقف جميع المصريين عن العمل لكي يتوقف الفن؟ بالطبع لا“.

وأضافت أن مهنة الفن كغيرها من المهن وطالما كان هناك التزام بالإجراءات فلا بد من الالتزام بالعقود موجهة الشكر لمن ساهم في خروج مسلسلها ”ليه لأ“ للنور وخصّت بالذكر المنتج عبدالله أبوالفتوح في ختام حديثها.

ولم يكن مسلسل ”ليه لأ“ هو الوحيد الذي واصل صناعه التصوير فقد بدأت عجلة إنتاج الجزء الثالث من مسلسل ”أبو العروسة“ دورانها وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال مصدر خاص من داخل مسلسل ”أبو العروسة“ إن التحضيرات لتصوير الجزء الثالث انتهت ويظل بناء بعض الديكورات داخل مبنى مدينة الإنتاج الإعلامي لبدء التصوير، موضحا أن المسلسل توقف تصويره لحين الوقوف على الوضع الحالي وإلى أين ستصل الأمور.

وأكد المصدر أن هناك اجتماعات عقدت بين أفراد المسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية رغم انتشار فيروس كورونا كونه عملا في النهاية لا بد أن يصل للجمهور، مشددا على أنه في حال استمرار الجائحة سيبدأ التصوير مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

مستقبل غامض

من جهته استأنف المخرج المصري أحمد شفيق الذي يقود فريق عمل مسلسل ”تقاطع طرق“ التصوير خلال اليومين الماضيين، وتقوم ببطولته النجمة المصرية منى زكي.

وقال المخرج المصري إنه لا يرى أي تعارض مع استئناف التصوير في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أنه يقوم بتصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل كونه ارتبط بموعد لتسليم جميع الحلقات.

وأوضح أحمد شفيق أن الإجراءات الاحترازية هي الملاذ الآمن ضد كورونا حال استمرار أي عمل وليس الفن فقط، مبينا أنه تبنى فلسفة ”محدش عارف بكرة فيه إيه زيادة ولا انحسار“.

ولفت إلى أنه رأى أن استمرار التصوير للانتهاء من المشاهد هو القرار الأفضل، وأنه في حال وجد خطورة على فريق العمل سيتم التوقف خاصة وأنه لم يتم تحديد موعد عرض المسلسل بعد.

Advertisements

وبجانب هذه المسلسلات كان تم الإعلان عن بدء تصوير مسلسلات أخرى منها: ”الوجه الآخر“ للفنان ماجد المصري عقب إجازة عيد الفطر ولكن تأجل تصويره أسبوعين فقط، ومثله مسلسل ”خيط حرير“ للفنانة المصرية مي عزالدين، بينما سيتم تحديد منتصف يونيو لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل ”الآنسة فرح“ للفنانة رانيا يوسف.

على صعيد الأفلام وخاصة التي يرى منتجوها أنهم سينافسون بها في موسم عيد الأضحى المقبل وأيضا موسم الصيف، واصلت فرق عمل فيلم ”الغسالة“ الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمود حميدة التصوير في ظل جائحة كورونا وذلك حتى الساعات الماضية.

وجاء استئناف المخرج عصام عبد الحميد تصوير الفيلم بدءا من الثلاثاء الماضي مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية التي تتمثل في ارتداء الكمامات والقفازات مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم.

وقال مخرج العمل إنه لا مانع من استئناف التصوير بسبب الارتباط بموعد محدد لانتهاء تصوير الفيلم في ظل طلب الفنانين المشاركين إجازات للسفر خارج القاهرة أو الاستقرار في الحجر المنزلي.

وأوضح أنه لا يتبقى سوى 20 % فقط من التصوير ستستغرق زهاء أسبوع على أن يعرض الفيلم مع أول قرار للدولة المصرية بفتح دور العرض السينمائي مجددا.

وكان أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن بدء تصوير فيلمه الجديد ”النمس والإنس“، ولكن تم تأجيله ليس بسبب كورونا أو التخوف من استمرار التصوير ولكن بسبب إجراء بطل الفيلم محمد هنيدي عملية قسطرة في القلب.

وفي هذا الصدد يقول الناقد المصري سمير الجمل، إنه لا يرى أي أزمة في استئناف تصوير الأعمال الفنية سواء على الصعيد الدرامي أو السينمائي؛ لأن لا أحد يعلم بموعد انتهاء الأزمة.

وأضاف الجمل في إنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بشيء في ظل الأزمة القائمة، مردفا أنه لابد من استخدام وسائل الأمان التي وضعتها وزارة الصحة.

وقال سمير الجمل إنه مع جميع المنتجين في استئناف التصوير بشرط الالتزام ولكنه طالب بعدم اللجوء لتشويه شيء في قصة العمل في ظل لجوء البعض لتغيير قصة ومشاهد مسلسلات رمضان الفائت، وأردف أن التأني سيخرج عملا جيدا للجمهور وأنه لا داعي للاستعجال.

المصدر – إرم نيوز