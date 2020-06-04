تراند اليوم : يوسف الشريف: يندد بالانتهاكات الإسرائيلية.. فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس

ندد الفنان يوسف الشريف بالانتهاكات الإسرائيلية التي يقومون بها ضد الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، ونادى بها الجمهور لينتفض ويقوى روح الكره ضدهم لما يفعلوه بالعرب الفلسطينيين.

ونشر يوسف الشريف عدة صور توضح الانتهاكات وجرائمهم في الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق على الصور، قائلًا: “فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس”.

يشار إلي أن الفنان يوسف الشريف، شارك خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل النهاية، الذي أثار حفظية أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي،

حينما تناولت أحداث المسلسل تحرير فلسطين والقضاء على دولة إسرائيل، حيث كتب أفيخاي أدرعي عبر حسابة الشخصي بموقع توتير، تعليقا على احداث مسلسل النهاية،

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قائلا: “ما موقفي من مسلسل النهاية؟ فهو لا يستحق التعليق. هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية إسرائيل منذ تأسيسها. يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم”.

وتابع: “شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لأبد الآبدين، أما الذي يغضب من كلمة التطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة”.

وحقق مسلسل النهاية، نجاحا كبيرا حيث سيطر على أحداثه الخيال العلمي، حول تطور العالم مع تطور التكنولوجيا، وكيفية انتهاك المسيطربن على العالم حقوق الغير، وأيضًا يريدون التخلص من البشرية، ويجسد خلاله شخصية المهندس التكنولوجي “زين”، ويحاول منعهم من تدمير العالم.

وضم المسلسل العديد من الفنانين بجانب يوسف الشريف منهم ناهد السباعي، سهر الصايغ، محمد العمروسي، محمد جمعة، ياسمين علي، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، سارة عادل، أحمد وفيق،

محمد لطفي، سوسن بدر، محمود عبد الاغني، باسل الزارو، إياد نصار، والمسلسل فكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.