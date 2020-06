استكمال تصوير "ابنة السفير".. والحلقة الـ 16 منه في هذا الموعد (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد فريق عمل المسلسل التركي "ابنة السفير" والذي حظي بشعبيةٍ واسعة في العالم العربي، إلى مدينة "موغلا" لاستكمال تصوير حلقات الموسم الأول من المسلسل، بعد توقفهم عن ذلك لأكثر من شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، فقد وصل نجوم المسلسل إلى المدينة التي يجري بها تصوير المسلسل حاليا يوم الأحد الماضي، بينما دارت عجلة التصوير يوم أمس الأربعاء، إذ من المفترض أن تُعرض الحلقة الـ 16 منه في الـ 15 من الشهر الحالي بحسب مصادر مطلعة.

ومن المفترض أيضا أن يستمر التصوير حتى شهر آب/أغسطس المقبل، إذ تنوي الشركة المنتجة تصوير أربع حلقاتٍ من المسلسل ليتوقف الموسم الأول منه عند الحلقة الـ 19، وذلك لضمان تسلسل الأحداث بشكلٍ منطقي وإعطاء الموسم نهايةً قوية تُشوق متابعيه لانتظار الموسم الثاني منه، بعدما تقرر أن يستمر المسلسل لثلاثة مواسم على الأقل.

هذا وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صور من موقع التصوير، أظهرت أنَّ المشاهد الأولية للحلقة سيتم التقاطها في كل من بيت "ناري" و"الطاحونة" التي كان "أكين" سجينا فيها.

كما قام العديد من نجوم العمل بالإعلان عن بدئهم التصوير من خلال منشوراتٍ لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر أوراز كاجيلار والذي يجسد شخصية "غيديز" مقطع فيديو له وهو يقود سيارته متوجهًا إلى مكان التصوير.

يُذكر أنه وعلى الرغم من توقف المسلسل عن التصوير، إلا أنَّ نجوم العمل الثلاثة وهم نسليهان أتاغول، وأنجين أكيوريك، وأوراز كاجيلار، تمكنوا من حجز أماكنهم في حديث الجمهور طيلة الفترة الماضية، حيث تصدرت ثنائية نسليهان وأوراز وثنائية نسليهان وأنجين حديث الجمهور لفترةٍ طويلة، ولم تخرج من المنافسة على الرغم من وجود ثنائياتٍ أخرى تحظى بإعجاب الجمهور.

وعلى صعيدٍ آخر، كان الفنان التركي ونجم المسلسل أنجين أكيوريك قد تصدر اسمه عناوين الصحف بعد أن صرّحت الفنانة التركية بيران داملا يلماز بطلة مسلسل "السد" في بث مباشر لها على إنستغرام بأنها معجبة بتمثيل أنجين اكيوريك، وأنها تريد التمثيل معه في مسلسل ما؛ إذ لم تخفِ إعجابها الشديد به ورغبتها في أن تكون صديقته وشريكته في الأعمال الدرامية.