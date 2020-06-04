تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

أكد مصدر طبي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، تحسن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، خلال الساعات الماضية بعد انخفاض درجة حرارتها إلى 37 درجة، وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم وتحسن الضغط والنبض لديها.
وقال مصدر طبي إن الفنانة رجاء الجداوي، ما زالت على "جهاز CPAP" رغم تحسن
وأكد المصدر الطبى، أن أكثر شيء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التى انتشرت كثيرًا على السوشيال ميدياحول وفاتها، وهو مما تسبب فى توترها وزيادة عصبيتها، مشيرًا إلى أن العامل النفسى مهم للغاية فى تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.
وتتواجد الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى العزل الصحى لليوم الحادى العشر، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.
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