الناقدة ضحى الورداني للوفد: أحمد شوقي أجدر شخص بهذا المنصب

عقب تعرض الناقد أحمد شوقي لهجوم بعد توليه منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعربت الناقدة ضحى الورداني عن رأيها في ذلك حيث أوضحت أنه الأجدر بتولي هذا المنصب، فهو ناقد مهم وله العديد من الفعاليات والندوات التي يديرها وكذلك صدر له العديد من الكتب الهامة، لذلك فاختياره لشغل هذا المنصب مناسبًا تمامًا وسيكون إضافة للمهرجان.

أما عن الهجوم الذي يتعرض له فكشفت

ضحى لبوابة الوفد أنها تعتقد أنها مؤامرة مدبرة فهناك شخص أو عدد من الأشخاص وراء ذلك فهم بحثوا عن آرائه منذ سنوات بعيدة ليشنوا هجوما عليه الآن، فالأراء من الطبيعي أن تتغير مع مرور الوقت ولا يجوز محاسبة شخص على أرائه منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضافت قائلة: على الرغم من عدم

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موافقتي الشخصية على تلك الأراء إلا أنني مؤمنة بأنه لا يجب الخلط بين الأراء الشخصية للناس على موقع افتراضي وبين مستواهم المهني.

وأكدت الورداني أن هناك شخصا وراء هذا الهجوم وهو عبر عن أراءه على صفحته الشخصية ولم يعرضها في ندوة أو مؤتمر فرأيه في مساحته الشخصية ليس لها أي علاقة بجدارته المهنية.

استكملت الورداني كلامها قائلة إن أغلب من هاجموه ليسوا من محبي السينما ولكنهم جمهور الكرة، فالأمر مؤامرة سخيفة وأتمنى أن تظل إدارة المهرجان على قرارها الذي هو إضافة للمهرجان.