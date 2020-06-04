هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح اغنية جديدة "سينجل" باللهجة المصرية، وتحمل طابع "ستايل غربي" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال شهر يوليو المقبل.

الأغنية من كلمات الشاعر هانى رجب، ومن ألحان مديح محسن، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الدعوى التي رفعها محمد وزيري (مدير أعمال هيفاء وهبي السابق)، لإثبات زواجه العرفي منها.

في البداية، قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وجاءت تلك الخطوة بعدما كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها.

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