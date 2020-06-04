تراند اليوم : عاجل- وفاة فنان شهير بسكتة قلبية بعد معرفة إصابته بـ”كورونا”

انتابت الفنانين حالة من الصدمة عقب الإعلان عن وفاة “واجد خان”، أحد أبرز ملحني أغاني رقصات عالم بوليوود عن 42 عاما، بسكتة قلبية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي خان الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، في بومباي بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه لوكالة “برس ترست أوف إنديا” مضيفا أنه كان مصابا بوباء كوفيد-19، بحسب وكالة فرانس برس.

وقد تسببت أول وفاة في بوليوود مرتبطة بالوباء بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في أبريل.

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ونعى عدد كبير من المشاهير الهنود الراحل ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي غرّد على “تويتر”، “سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة”.

وقال أسطورة بوليوود أميتاب باتشان إنه “صدم لرحيل واجد خان” وأشاد بـ “موهبته المشرقة”.

وغرّدت بريانكا شوبرا جوناس قائلة “الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائما هو ضحكة واجد… رحلت مبكرا”.