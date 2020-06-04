تراند اليوم : صورة نادرة قبل 50 عاماً.. يسرا وهي طالبة في المدرسة الثانوية .. شاهد

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة من مرحلة المراهقة للفنانة “يسرا” حيث كانت طالبة في المدرسة الثانوية، وعلّق صاحب الحساب الذي بادر بنشر الصورة بقوله: “الفنانة يسرا وهي ما زالت طالبة في المدرسة، أول واحدة جالسة في الصف الأول، أرسلها لي العزيز شريف بكر من خمس سنين، واليوم أذكره بها، والمعروف طبعاً أن شريف من كبار المعجبين بــ يسرا من زمان، وحتى اليوم”.

حيث ظهرت يسرا في الصورة وهي جالسة في الصف الأول وسط زملائها في الدراسة، ورغم أن جودة الصورة بدت غير واضحة، بسبب الفترة الزمنية التى تم ألتقاطها فيها قبل مايقارب الـ 50 عاماً، إلا أن ملامح الفنانة المميزة ظهرت بوضوح ولم تتغير كثيراً عما هي عليه اليوم .

يُذكر أن الفنانة يسرا شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال بطولة مسلسل “خيانة عهد”مع الفنانة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنا وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة. واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحاً كبيراً بين الجمهور، وأن يتصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .