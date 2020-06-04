تراند اليوم : كفاية إشاعات.. رجاء الجداوي بصحة جيدة – تفاصيل

انتشرت الساعات الماضية أخبار غير دقيقة عن تدهور حالة الفنانة رجاء الجداوي بشدة، وذلك عقب نقلها للعناية المركزة.

وبسبب هذه الأخبار حرصت بوسي شلبي على الإطمئنان على صحة رجاء الجداوي وطمئنة جمهورها.

وعبر حسابها على Instagram كتبت بوسي شلبي :”ارجوكم احنا كلنا تعبانين احترموا مشاعر بنتها وادعوا لرجاء اي خبر هايكون من بنتها او دكتور اشرف زكي ارجوكم مش وقت اشاعات دلوقتي رجاء الجداوي ربنا معاكي يا غاليه وترجعلنا بالسلامه يارب”.

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وكانت ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي داخل العناية المركزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث تخضع للعلاج من فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

نفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي صحة هذه الشائعات المتداولة، مؤكدة عبر حسابها على Facebook أن والدتها بالعناية المركزة إلا أنها لم تفقد وعيها، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

يشار إلى أن رجاء الجداوي شاركت قد في رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.‎