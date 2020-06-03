شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لحكم حبس أحمد الفيشاوى لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020

النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم الذى بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا ابنة ‏الفنان أحمد الفيشاوى، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، ‏ففى نوفمبر الماضى، صدر حكم قضائى بإلغاء قرار منع لينا أحمد ‏الفيشاوى من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع ابنته ‏من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره فى نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل ‏فاروق الفيشاوى، التى أثارت الجدل بنشر صور جريئة لها معتبرة هذا ‏حرية فى التعبير‎.‎



وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية يواجه الفنان أحمد الفيشاوى ‏انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع ‏والدتها مهندسة الديكور، ما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من ‏الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوى، احتفاله بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية ‏الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها وهو يحتفى بهذه المناسبة ‏السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا‎.‎

وقررت محكمة جنح الدقى، اليوم الأربعاء، قبول معارضة الفنان أحمد ‏الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ‏ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.‏ يتيح ‏القانون للفيشاوى إجراء استئناف آخر درجة خلال 10 أيام، بعدها ‏سيتم ‏تأييد الحكم بحبسه سنة إذا لم يدفع نفقة ابنته.‏

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وقال المحامى شعبان سعيد، وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوى "لينا"، إنه ‏‏يتوقع سداد الفيشاوى نفقة ابنته تجنبا لحبسه وكل ما يفعله الآن مماطلة ‏‏منه ليس أكثر ليستفيد من الإجراءات القانونية بدافع "العند".‏

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وناشد المحامى شعبان سعيد الفنان أحمد الفيشاوى بسداد النفقة وألا يعاند ‏‏فى مصلحة ابنته خاصة أنه ثرى – بحسب وصفه – وهى ابنته الوحيدة ‏‏حتى الآن.

وقالت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، إنهم يستعدون ‏لإعداد مذكرة للاستئناف على الحكم الصادر بحبس موكلها من محكمة ‏جنح الدقى، والذى تم تأييده فى المعارضة، أمام محكمة الجنح المستأنفة‎.‎ مضيفة أنهم سيقومون بالاستئناف على الحكم فى غضون 10 ‏أيام من تاريخ صدوره، وهى المدة القانونية لذلك‎.‎

وفى 29 يناير قال المحامى شعبان سعيد وكيل ابنة الفنان أحمد ‏الفيشاوى "لينا" إنه سيتقدم بطلبات لوزارة الداخلية بسرعة القبض على ‏الفنان أحمد الفيشاوى لتنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك بعد مدهم بعناوينه ‏المختلفة.‏

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وأضاف المحامى فى تصريح صحفي أنه يتوقع أن ينصاع ‏الفيشاوى للحكم ويسدد المطلوب منه بجانب كفالة 2000 جنيه وغرامة ‏‏500 جنيه، وإلزامه بـ 20 ألفا تعويض و50 جنيه للمحاماة والمصاريف‎.‎

وردت ثناء لحظى المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا على طلب ‏القبض على أحمد الفيشاوى، قائلة إن الحكم الصادر بحبس موكلها ‏للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا غير نهائى، ومنعدم لعدم إعلانه به‎.‎

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وتابعت فى تصريحات صحفيه أنه تم الإعلان فى مكان ‏قديم لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من ‏أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث‎.‎

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وأضافت محامية أحمد الفيشاوى، أنهم لم يحضروا الجلسة وبالتالى لم ‏يقدموا المستندات والأوراق اللازمة لإثبات صحة الموقف القانونى ‏لموكلها‎.‎ وتابعت أنهم يستعدون للمعارضة على الحكم الصادر ضد موكلها، ‏وتقديم ما يفيد صحة موقفه القانونى‎.‎

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وذكرت "ثناء" أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد ‏الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن ‏معاناته نتيجة تحريض لينا عليه‎.‎‎

وفى 4 فبراير من العام الجارى صدر قرار بنظر محكمة جنح الدقى فى ‏جلسة 11 مارس المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوى، على ‏الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا‎.‎

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وفى 11 مارس حجزت محكمة جنح الدقى المعارضة المقدمة من جانب ‏الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع ‏عن سداد نفقة ابنته لينا الحكم فى جلسة 25 مارس الجارى.‏

وفى 31 مارس قررت محكمة جنح الدقى تأجيل المعارضة المقدمة من ‏جانب الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة ‏للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ لجلسة 15 أبريل إداريًا.‏