جين فوندا عن مقتل «فلويد»: «العنصرية والبيض» وراء الأحداث المؤلمة

الأربعاء 3 يونيو 2020

علقت النجمة الأمريكية جين فوندا، على وفاة "فلويد"، 46 عامًا في مينيابوليس، مينيسوتا، في 25 مايو الماضي على يد ضابط شرطة، قائلة: "يجب تغيير السياسات، ومن ثم يتعين على البيض فهم التاريخ الذي أدى إلى ذلك".



وتحدثت "فوندا"، عبر قناة "سي إن إن"، تعليقا عن امتيازات البيض والعنصرية بعد وفاة جورج فلويد، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات عبر الولايات المتحدة كرد فعل.

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وأضافت النجمة العالمية، قائلة: "من المهم للأشخاص البيض أن يفهموا فائدة امتياز البيض لأننا أصحاب بشرة بيضاء، كان لدينا امتياز في كل شيء، حتى أفقر الناس لديهم امتياز، وعلينا أن ندرك ذلك، وعلينا أن نفهم ما الذي يبقي على العنصرية في مكانها مستمرة - السياسات، إعادة الخطط، السياسات المصرفية، سياسات الرهن العقاري. كل الأشياء التي تجعل من الصعب جدًا جدًا على السود رفع أنفسهم".

وتابعت: "يجب تغيير كل تلك السياسات، ومن ثم يتعين على البيض أن يفهموا التاريخ الذي أدى إلى ذلك وعلينا محاولة التغيير داخل أنفسنا أولا".

وترى فوندا، الوضع الحالي "لحظة مهمة للغاية"، موضحة أن لدينا انتخابات قادمة، لدينا أزمة وبائية، لدينا أزمة مناخ، لدينا أزمة عرق، ولدينا خيار لنغير القادم.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في عدد من الولايات الامريكية، إثر موت "فلويد"، بعدما ركع ضابط شرطة أبيض على عنقه، وقد اتُهم الضابط، ديريك شوفين، بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ.