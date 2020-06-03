نادين نجيم ترد بغضب على حقيقة مهاجمة سلافة معمار وكاريس بشار.. وتهدد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن غضبها من استغلال اسمها في إبداء الرأي حول العلاقة بين الفنانين السوريين واللبنانيين، حيث خرجت تصريحات انتقادية على لسانها ضد نجوم بأعينهم بهدف الوقيعة بين النجوم بالوسط الفني اللبناني والسوري.

ونشرت نادين عبر تويتر تغريدة تنفي فيها ما تم تداوله على لسانها من تصريحات عن الممثلين السوريين أو أي إساءة لهم، وخاصة الفنانة سلافة معمار وكاريس بشار.

وقالت نادين:"‏لا صحة لهذا الكلام ولم أصرح بتاتاً بهذا الكلام وسوف أقاضي من نشر هذا الخبر الكاذب عن لساني لخلق الفتن وأطلب من هذه الصفحات سحب هذا المنشور الكاذب فوراً وشكراً ".

وتتابعت التعليقات على الفنانة نادين نجيم تأيدا لموقفها وانتقادا لمثل هذه الأفعال، فعلق أحد المغردين قائلا: "‏‎ما في ضمير وأخلاق بينسبوا تصريح لحدن مش حاكي، لوين وصلنا وكل مرة هيك بيعملو معاكي بس هدفهم الشوشرة وخلق حروب وهمية ".

وردت نادين عليه قائلة: "‏والله شي بيقرف وبيزعل بنفس الوقت يعني الدني خربانة مين اله نفس و جلد لهيك أخبار وفبركات".

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وعلقت إحدى المتابعات: ‏‎‎‎"يعني الواحد ما بدو يكون متشائم وبزور عم نعطي لنفسنا أمل تنكفي الحياة والأيام عم بتضييق أكثر وهيك ناس حقودة وتافهة ما عم تتعض وما هامها شىء صحيح شىء بيحزن بس ولا يهمك نادين آلمهم ربنا بداخلك ويعرف نواياكي الطيبة ياحبيبتي ".

فيما علق الناقد الفني اللبناني عادل سميا قائلاً: "‏‎معم اقدر افهم شو بيستفيدوا من نشر أخبار كاذبة والانكى انو مبينى مش صحيحة".

وعلى صعيد آخر تشارك الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسل 2020 والذي تأخر عرضه عن السباق الرمضاني السابق بسبب عدم الانتهاء من تصويره في ظل الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتجسد نسيب شخصية ضابط شرطة في المسلسل وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإنتاج شركة الصباح، ويقوم بدور البطولة الفنان السوري قصي خولي بشخصية رجل عصابات يدعى "صافي" وهو رجل شرير ذكى يدعي تحليه بالأخلاق الحميدة من أجل أن يضلل الجميع ويبعد عنه الشبهات.