يسرا في صورة نادرة لفترة الدراسة في المدرسة الثانوية

متابعة بتجـــــــــرد: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة يسرا وهي طالبة في المدرسة عبر.

وعلّق الحساب الذي نشر الصورة عليها بقوله: “الفنانة يسرا وهي ما زالت طالبة في المدرسة، أول واحدة جالسة في الصف الأول، أرسلها لي العزيز شريف بكر من خمس سنين، واليوم أذكره بها، والمعروف طبعاً أن شريف من كبار المعجبين بيسرا من زمان، وحتى اليوم”.

وظهرت يسرا في الصورة وهي جالسة في الصف الأول من الصورة وسط زميلاتها في الدراسة، ورغم أن الصورة غير واضحة المعالم بسبب الفترة الزمنية إلا أن ملامحها ظهرت واضحة ولم تتغير كثيراً.

يذكر أن يسرا شاركت خلال شهر سباق رمضان الدرامي الماضي في مسلسل “خيانة عهد” وشاركها في البطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – “العدل غروب” وإخراج سامح عبد العزيز.