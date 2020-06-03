بالصور – سلافة معمار وكندة حنا معًا على شاطئ البحر

متابعة بتجــــــــــرد: أطلت الممثلة السورية سلافة معمار برفقة صديقتها الممثلة السورية كندة حنا بمجموعة من الصور الجديدة عبر “إنستغرام” أثناء قضائهما الوقت سوياً على أحد شواطئ البحر في سوريا وتحديداً مدينة في طرطوس. ولفتت كل من معمار وحنا أنظار المتابعين بجمالهما ونضارتهما. ولاقت إطلالتهما تفاعلاً كبيرا ولافتا. وعلّقت معمار على صورتها مع حنا قائلةً: “جميلتي كندة”، فردت عليها الأخيرة: “السلافة.. صدقك وروحك الحلوة بخلي الكل يحبك”.

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