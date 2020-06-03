شقيق ياسمين عبد العزيز يرسل لها رسالة بالفيديو ثم يحذفها

متابعة بتجـــــــــرد: في محاولة منه للصلح بعد فترة شد على منصات التواصل الاجتماعي بينه وبين شقيقته، نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو يوجه به رسالة تهنئة ولوم لها ولبعض زملائه بالوسط الفني، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال في رسالته: “في البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكي العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي”.

وأضاف وائل عبد العزيز: “في النهاية إنتى حرة واخترتي اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودى حياتك الخاصة وليكي مطلق الحرية في اختيارها”.

ولكن بعد فترة قصيرة، قام وائل عبد العزيز بحذف الفيديو وسط تساؤلات عن سبب الحذف، والتي لم يعلن عنها.

يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز كان قد علق على علاقة شقيقته بالفنان أحمد العوضي وطالبها بإعلان طبيعة تلك العلاقة وهوما دعا الخلافات تشتعل بينهما.