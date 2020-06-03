ماجدة الرومي في أول ظهور لها على غلاف مجلة طوال مسيرتها الفنية

تصدرت أيقونة الغناء العربي النجمة ماجدة الرومي، غلاف مجلة ڤوغ العربية لعدد يونيو وذلك في أول ظهور لها على غلاف مجلة طوال مسيرتها الفنية الممتدة لنحو 45 عاماً.

وتقول الماجدة في المقابلة التي أصبحت متوفرة بالكامل على موقع المجلة: “أحلم بيومٍ يتحد فيه اللبنانيون، وتزول فيه الفجوات بين الناس فنجتمع تحت مظلة لبنان الوطن وليس تحت مظلات الطائفية”.

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وقد تولّى تنفيذ موضوع غلافه فريقٌ جميع أفراده من اللبنانيين داخل قصر الصنوبر، ذلك المعلم التاريخي البارز في بيروت.

نذكر أن الماجدة كانت قد شكرت السفير الفرنسي المعتمد في لبنان برونو فوشيه، متحدثة في تعليقها عن قوة العلاقة التي تجمع البلدين. ونشرت الماجدة مجموعة صور لها تجمعها مع السفير الفرنسي، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل، وكتبت: “شكر وتقدير لسعادة السفير الفرنسي والسفارة الفرنسية في لبنان … أخذتني روعة وجمال هذه الجوهرة وسط بيروت ..وسعيدة بإهدائك وسأحتفظ به كعلامة قيمة على متانة الروابط التي تجمع بين بلدينا عنوانها الاحترام والاخوة والصداقة …اتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهامكم”.

من جهة أخرى، تستعد الماجدة لطرح أغنية جديدة في الفترة المقبلة تحمل عنوان “غنوا بكل اللغات” تأليف الماجدة نفسها، ألحان وتوزيع الموسيقي ميشال فاضل، تسجيل استوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج إدوارد مونيير وتحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي.