خاص- نوال الزغبي وافقت على عرض رامي عياش ووائل كفوري يعترف”بحب كل شي بنوال” وهذه نصيحتها لشيرين

خطفت النجمة الذهبية نوال الزغبي الانظار خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “ضحك ولعب وجد” مع الاعلامي محمد قيس عبر شاشة MTV اللبنانية.

السهرة حصدت تفاعلاً كبيراً جداً على مواقع التواصل خاصة ان الحوار بين الاعلامي محمد قيس والنجمة نوال الزغبي اتسم بالعفوية والمودة والحب.

جمهور نوال من حول العالم واكبها في الاستديو ولكن عن بُعد من خلف الشاشة الذكية عبر تطبيق zoomليتشارك معها هذا اللقاء المميز.

في البداية اعتبرت نوال الجمهور كعائلتها واصدقائها ودائماً ما يدافع عنها في كل المناسبات.

وهل ستطل بحفل “اونلاين” قريباً، لفتت ان السهرة أونلاين تحتاج الى عدة أشياء كي تخرج بطريقة صحيحة. مشددة الى أنها تريد ان تقدم حفلة أونلاين ولكن بطريقة جديدة لا تشبه أي شيء قدم في السابق. وأكدت أنها شاهدت مقتطفات قليلة عبر مواقع التواصل من حفلتي نجوى كرم ونانسي عجرم وقد لفتتها الحفلتين. فنانسي بدت “كتير Jeune” وأعجبتها طريقة تنفيذ حفلتها. أيضاً أحببت اناقة نجوى وستايل الحفلة والابهار.

كما أكدت الى انها لم تحب تطبيق التيك توك فهو يقلل من قيمة الفنان لأن هذا التطبيق وُجد لعمر العشر سنوات فقط.

وتحدثت نوال عن الوضع الذي يمر به لبنان حالياً وطالبت الشعب اللبناني بان يقف الى جانب بعضه في هذه الازمة. ودعت الناس الى الثورة عن جديد فهي قد تشارك في المظاهرات السلمية لتشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم.

ورداً على سؤال هل تغادر لبنان قالت “اذا لبنان مريض مش معناتا لازم نتركه”.

وعن الحب قالت نوال “بحب كون مغرومة ويمكن يكون في حب قريباً”. لكنها رفضت فكرة الزواج خاصة بعدما خاضت التجربة وفشلت في المرة الاولى فمن الصعب أن تأخذ هذا القرار مرة ثانية خوفاً من الفشل مرة اخرى. كاشفة أنها أنها لا تقبل ان يكون زوجها المستقبلي من الوسط الفني.

وعن علاقتها بالنجم وائل كفوري، قالت ان وائل حالة استثنائية فهو نجم كبير وهي كأمراة تراه شاباً “مهضوماً وجلسته حلوة”، لكنها تفكر به كصديق وأخ ولا تفكر به بنظرة المرأة الى الرجل.

هنا فاجأ محمد قيس النجمة نوال الزغبي بمداخلة للنجم وائل كفوري الذي عبّر عن حبه لها كصديق وأخ واعتزازه بصداقتها وعلاقتهما مبنية على المحبة والاحترام لاكثر من عشرين عاماً. وقال “بحب كل شي بنوال”.

أيضاً فاجأها النجم زياد برجي وكشف أمام الجمهور انه يعمل مع نوال على أغنية اعتبرها “هيت”. وشدد ان نوال تتمتع بتاريخ فني كبير والتعامل معها مريح وسهل وواثقة من نفسها والتعاون مع نوال عزز طموحاته وكلل مسيرته.

وضمن فقرة صديقة أو عدوة:

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عن هيفا وهبي، قالت نوال لا صديقة ولا عدوة، أحبها انها امرأة جميلة وفنانة وأحب الموسيقى التي تقدمها. وعندما طُلب منها أن تغني لهيفا في احد البرامج رفضت “لإنو ما كنت حافظة الغنية”.

وتعاطفت نوال مع هيفا في قضيتها ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري وقالت “انا معها ان كانت على حق او على خطأ “الله ينصرها”، مشددة الى انها تتعاطف دائماً مع المرأة ضد الرجل خاصة في هذه الامور.

وعن أصالة نصري، قالت نوال “لا صديقة ولا عدوة” اصالة فنانة كبيرة وصوتها عظيم وفي حال أتت الى لبنان ستدعوها للغداء في منزلها.

وعن فارس كرم، قالت انه يمتلك “قلب طفل” وانها اتصلت به وباركت له على الزواج.

وعن نادين ن. نجيم، قالت لا صديقة ولا عدوة واوقات تتابع مسلسلاتها معتبرة اياها ممثلة “شاطرة” وجمالها ساعدها على الانتشار أسرع في مجال الدراما وتعتبرها من الممثلات الجميلات.

ولفتت نوال ان التمثيل هو احساس وقلب وترى ان النجمة ماغي بوغصن ممثلة بارعة في كل الأدوار

وعن المايسترو ايلي العليا، اعتبرته نوال صديقاً وأخاً عزيزاً.

كما طالبت شيرين عبد الوهاب بعدم الرد على كل الذي يقال عنها عبر مواقع التواصل وقالت “قولي انا شيرين عبد الوهاب”.

وعن فضل شاكر، أشارت نوال الى انها كانت تجمعها صداقة قوية قبل الازمة التي لاحقته في السنوات الأخيرة. نوال تعتبر فضل من أجمل الاصوات العربية فهو يتمتع باحساس كبير. وتمنت ان ينتهي من هذه الازمة التي يمر بها وان يعود الى الحياة، مؤكدة انها تحب صوته وستستمع الى اغنيته الجديدة وهو دفع ثمن الموضوع الذي اقترفه.

واكدت ان صداقة قوية تجمعها مع رامي عياش الذي وصفته بـ “قلبه ابيض كالثلج” واحبه واحب صوته وأغانيه.

نوال وافقت على دعوة رامي عياش لاحياء حفلة اونلاين مع بعضهما، مؤكدة ان هذه الفكرة جديدة دفعتها لقبول الدعوة مباشرة.

كما لفتت الى انها تفضل ان لا ينتمي رئيس الجمهورية الى أي حزب، كما رفضت ان تغني لأي حزب أو زعيم بل تغني فقط لبلدها لبنان وللجيش اللبناني.

كما جددت رفضها للتمثيل وقالت “لا أحب التمثيل” وعندما أصر محمد قيس قالت مع النجم المصري احمد السقا.