شريهان تثير قلق جمهورها وأحلام “سلامتك يا غالية”

Jun 03, 2020
أثارت النجمة المصرية شريهان قلق جمهورها بعدما نشرت عبر صفحتها علي موقع “تويتر” تغريدة جاء بها: “أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر” لترد عليها النجمة الاماراتية أحلام قائلة: “سلامتك يا غالية “.
كما انهالت التعليقات على المنشور من قبل الجمهور الذي أراد الاطمئنان على شريهان.
نذكر أن شريهان كانت قد فاجأت الجمهور مؤخراً بنشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، حيث أحبت أن تشارك محبيها بحكمة من كواليس مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل” التي تم الانتهاء من تصويرها بالكامل بحسب ما أعلنت.
وظهرت شريهان في الصورة وهي تجلس على كرسي، وعلقت قائلة: “لا تضيع وقتك في ضرب الحائط على أمل تحويله إلى باب #كوكو_شانيل”.
وكانت شركة العدل غروب عن تعاقدت مع النجمة الاستعراضية شريهان بعد غياب اكثر من 14 عاماً عن الشاشة لتصوير 13 مسرحية، لكن لن يتمّ تنفيذ أكثر من ثلاث مسرحيات بسبب ضخامة العمل الذي يأخذ وقتاً وجهداً بالاضافة الى التكاليف المادية. وتدور قصص المسرحيات حول نساء مؤثرات في التاريح القديم والحديث وهي: كوكو شانيل، مارلين مونرو وشجرة الدرّ.
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