كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز في عمل فني عالمي قريبًا

بعدما كشفنا عن مفاجأة كبيرة تتحضر شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للاعلان عنها، كشفت الشركة قبل قليل عن إنضمام النجمة اللبنانية الراقية كارول سماحة الى “لايف ستايلز ستوديوز” في أول تعاون بينهما.

وكتبت الشركة عبر حسابها على تويتر تعليقاً شوقت من خلاله الجمهور العربي حول العمل المرتقب، مشيرة الى أن الأيام المقبلة سيتم الكشف عن كافة التفاصيل وقالت:

كارول سماحة قريباً..

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صاحبة الصوت الرائع والموهبة الشاملة في الغناء والتمثيل ستجتمع لأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز لانتاج عمل فني بمستوى عالمي .

كارول سماحة تضع لمساتها الأخيرة لتصوير الأغنية واطلاقها في الفترة المقبلة ضمن سلسلة الأعمال التي تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لإصدارها. المزيد من التفاصيل عن هذا التعاون المنتظر تُعلن في الأيام القليلة المقبلة للكشف عن واحد من اكثر الأعمال الموسيقية تميزاً لهذا العام.”

بعد دقائق ردّت كارول على تعليق لايف ستايلز ستوديوز وقالت في تغريدة: “يسعدني ويشرفني التعامل للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستوديو التي عودتنا على اصدار اجمل الاعمال الفنية على الساحة، وان اشاءالله سنقدم معا أعمالاً جديدة ومختلفة! كونوا على الموعد قريبًا”.

إذاً، تتحضر الشركة لتعاون ضخم ومميز يجمعها مع كارول سماحة صاحبة التاريخ الفني الراقي والجميل والممتع، وصاحبة قاعدة جماهيرية كبيرة تتخطى مساحة لبنان لتصل الى كل الدول العربية والجالية العربية في مختلف أنحاء العالم.

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