رامز أمير يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية

القاهرة – لايف ستايل
كان الممثل رامز أمير كشف منذ أيام عن خضوعه لعملية جاحية دون أن يصرح بسبب إصابة تعرض لها أثناء قيامه بأحد التمارين الرياضية.، دون الكشف عن تفاصيل إصابته.
وعبر حسابه على انستغرام، أوضح رامز تفاصيل العملية كاتباً:"الحمد لله انا دلوقتى فى البيت و بقيت احسن كتير، ان شاء الله الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى و تأهيل على طول عشان ارجع اتشقلب بسرعة، وبالنسبة للاصابة مكنتش حابب اقولكم بظبط هيا ايه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف، انا جالى قطع فى الرباط الداخلى فى الانكل و كسر فى الشظية و دول اتعملوا فى العملية الاولى، و الصورة التانية للحجات اللى كانت جوة رجلى و شيلتها فى العملية التانية، الحمد لله عمر الشقى بقى، ان شاء الله هطمنكم اول بأول، هعيشكم معايا فترة التأهيل و هوريكم ازاى لما تقع تقوم تانى و تضحك على نفسك كمان، يا رب بس تجربتى دى تبقى حافز ليكم".
يشار إلى أن رامز أمير شارك في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "الاختيار".
"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي
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