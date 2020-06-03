سيرين عبدالنور عن رجاء الجداوي: بطلب من الكل يصلي ويدعي لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
طالبت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، جمهورها ومتابعيها، بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي التي تتواجد في العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية.
وغردت "سيرين"، عبر "تويتر"، بصورة لرجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة: "الله يحميكي ويشفيكي وتقومي لنا بالسلامة من قلبي بدعي و بطلب من الكل يصلي ويدعي ترجعي بصحتك وأحسن من قبل، رجاء الجداوي".
وانتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، ونقلها للعناية المركزة، كما تداول البعض خبر فقدانها الوعي.
وتتواجد رجاء الجداوي داخل العناية المركزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث تخضع للعلاج من فيروس كورونا (كو فيد 19).
وشاركت رجاء الجداوي في رمضان المنقضي بمسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.
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