أحمد فريد يحتفل بعيد ميلاد والده الـ83 برسالة مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
احتفل الفنان أحمد فريد بعيد ميلاد والده الـ83، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صور له رفقة والده وهم يحتفلان بقطعة كيك.
وعلق "فريد"، على الصور قائلًا: "أبي هو ذاك الذي أطلب منهُ نجمتان، فيأتي وهو يحمل على ظهره السماء، 83 سنة حب وعطاء بلا مقابل وبلا حدود، حنية الدنيا فيه وكرم الكون جواه".
وأضاف: "هو نور دُنيتي، هو المدرسة اللي علمتني معنى الحياة، هو الحكيم البشوش والفنان السامي والخلوق الراضي والكريم المتواضع والحنون المِعطاء، هو الحب، هو الأبوه، هو الهدوء والسكون والأمان والطمأنينة، هو دائمًا يسمو بنفسه حتى فاز بالمُلهمة والراضية والمرضية، في وجوده حياة ودعواته نجاة، أبي.... هو حالة استثنائية لم ولن تتكرر كل سنة وإنت حبيبي".
وشارك أحمد فريد رمضان المنقضي، بمسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي الميرغني، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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