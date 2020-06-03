مكسيم خليل: الممثل السوري ليس سبب نجاح اللبناني.. والجمهور: "كفى كذبا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تحية للفنان السوري مكسيم خليل بسبب ما صرح به الأخير مؤخرا في أحد لقاءاته الإعلامية حيث قال "كفاكم عنصرية".

وتأتي هذه العبارة التي قالها خليل إجابة عن سؤال الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، حين قالت له إن الفنانين السوريين هم السبب وراء نجاح المسلسلات العربية المشتركة وبروز الفنانين اللبنانيين بحسب رأي بعض الناس مثل مسلسل "أولاد آدم".

فأجاب خليل عن سؤالها رافضا أن يكون الفنانون السوريون هم الورقة الرابحة في الأعمال المشتركة مع اللبنانيين وانتشار تلك الأعمال عربيا، مردفا: "كفاكم عنصرية"، ثم طلب خليل أن يكفوا عن هذه الأحاديث التي تحمل جانبا عنصريا غير محبوب؛ إذ يوجد في هوليوود الكثير من الفنانين الطليان والإنجليز ويحتفون بهم كما يتم الاحتفاء بالممثل الأمريكي، مضيفا بأنه ينبغي علينا أن نبتعد عن التحدث بعنصرية الجنسيات ونتكلم عن الكفاءات الموجودة في كل الدول سواء في لبنان أو سوريا أو مصر لإنشاء دراما عربية مشتركة جميلة.

ونشرت سيرين عبد النور من خلال خاصية الـ "ستوري" عبر حسابها في موقع إنستغرام الفيديو الذي تحدث فيه خليل، موجهة لمكسيم تحية على ما قاله، قائلة: "لما بكون الممثل مثقف، كفى عنصرية"، كما رد خليل عليها من خلال خاصية الـ "ستوري" أيضا في موقع إنستغرام قائلا: "سيرينو صديقتي شكرا".

وأضاف المتابعون بعض الآراء المخالفة لرأي خليل، قائلين في تعليقاتهم: "كفى كذب يا مكسيم" معتبرين أنه يجامل بجوابه.

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فيما رأى آخرون أن كلام الممثل السوري صحيح مئة بالمئة؛ فالفنان يتم تقييمه من خلال فنه وإتقانه للشخصية بغض النظر عن جنسيته سواء من لبنان أو سوريا أو مصر.

والجدير بالذكر أن كلا من عبد النور وخليل اجتمعا سابقا في مسلسل "سيرة حب" الذي استمر لثلاثة أجزاء وعُرض عام 2014، حيث حقق نسب مشاهدة عالية آنذاك، بالإضافة إلى مسلسل "روبي" عام 2012 من إخراج رامي حنا، وإنتاج أوثري للإنتاج الفني.

وحقق الفنان مكسيم خليل نجاحا في رمضان 2020 من خلال شخصية "غسان يونس" في مسلسل "أولاد آدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، وإنتاج إيغل فيلمز، في حين تنتظر سيرين عبد النور عرض مسلسلها الجديد "دانتيل" من بطولتها إلى جانب كل من محمود نصر، وسلوم حداد وغيرهما من النجوم.