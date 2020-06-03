أشرف زكي يؤكد حالة رجاء الجداوي مستقرة

دعا الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى تجنب الاجتهاد فيما يتعلق بالحديث عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" على قناة TeN TV، قال أشرف زكي إن الفنانة رجاء الجداوي في المستشفى، ما معناه "يوم فوق ويوم تحت"، لكنه يطمئن كل محبيها وزملائها في مصر والعالم العربي، فهي بخير والحمد لله وتتحسن، وبإذن الله تتعافى وتعود لجمهورها وأبنائها وأسرتها ولنا جميعا.

وعما إذا كانت رجاء الجداوي قد دخلت العناية المركزة، قال أشرف زكي إن مستشفيات العزل في اعتقاده ليس بها عناية مركزة، لكن ربما تكون في غرفة بمفردها، وهي ليست في مرحلة خطرة وفقا للطبيب، ودعا الجميع إلى الدعاء لها.

وأضاف أشرف زكي أن هذه فرصة ليعزي نفسه والأسرة الفنية في وفاة صديقه ورفيق عمره، الفنان الجميل علي عبد الرحيم، الذي توفي قبل ثلاث ساعات، وهو أحد أبطال فيلم "شمس الزناتي".

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