متابعة بتجــــــــــرد: تقوم شركات التسجيل الكبرى بإحياء يوم “Blackout Tuesday” أي التعتيم يوم الثلاثاء، من خلال تعليق أنشطتها والعمل مع المجتمعات على محاربة عدم المساواة العرقية بعد اندلاع احتجاجات في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد.
وتحدث عدد من كبار الفنانين أيضاً عن وفاة فلويد والتظاهرات التي أعقبت ذلك والتي شاب العنف بعضها.
وقالت شركة Universal Music عبر حسابها على تويتر “نقف مع مجتمع السود”.
وكتبت شركة Warner للتسجيلات على حسابها “النشاط الموسيقي في مجموعة Warner Music Group لن يمضي كما هو معتاد.” كما أضافت أنها ستقدم مساهمات لحركة “Black Lives Matter” أي حياة السود مهمة ومجموعات أخرى تحارب العنصرية.
ونشرت المغنية بيونسيه مقطع فيديو على إنستغرام طالبت فيه بالعدالة لفلويد وقالت: “قلوبنا مفطورة ونشعر بالاشمئزاز… إذا كنت أبيض أو أسود أو بني أو أي شيء بينها، فأنا متأكدة من أنك تشعر باليأس بسبب العنصرية التي تحدث في أميركا الآن”.
كانت هذه تفاصيل خبر شركات الموسيقى تعلق عملها إثر الاحتجاجات في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.