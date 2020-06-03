ايمان شقيقة محمد رمضان ترد على المتنمرين على شكلها وملامحها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت ايمان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان بزواجها منذ أيام في حفل زفاف ضم عددا من الأصدقاء وعائلة العروسين.

ويبدو أن إيمان لم تسلم من تبعات الزفاف، في البداية بسبب التجمع الكبير في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر مُخالفًا للقوانين في كافة دول العالم مؤخرًا التي تحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي من أجل خفض نسبة تفشي الوباء والحرص على سلامة كبار السن.

إلا أن الأسوأ كان تعرض إيمان للتنمر وذلك من خلال السخرية من شكلها، حيث جاءت بعض التعليقات الجارحة من بينها: "مين العريس فيهم؟" على الصور التي تجمعها بزوجها، بالإضافة لتعليق آخر كان مضمونه: "مصاري أخوها ساعدتها تتجوز".

هذه التعليقات وصلت للعروس التي من المفترض أنها تعيش فرحة زفافها، لكنها اختارت الخروج عن صمتها فكتبت عبر حسابها في تويتر ردًا على تعليقات التنمر المتعددة: "في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي و معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رايك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم".

وأضافت بتغريدة أخرى صورة لها وكتبت معلقة: "مش مهم شكلك يبقى حلو المهم روحك تبقى حلوة".

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وتفاعل الجمهور عبر تويتر بشكل واسع مع تغريدات إيمان مؤكدين تضامنهم معها، مرسلين لها العديد من رسائل الدعم والمواساة والحب.

هذا وكانت قد انتشرت العديد من الأخبار مؤخرا التي أكدت أنه تم إلقاء القبض على زوج ايمان بسبب إقامته لحفل زفاف جمع عددا كبيرا من الأشخاص وعدم الالتزام بقواعد وقوانين التباعد الاجتماعي في مصر.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الفنان المصري محمد رمضان حول حقيقة هذا الأمر، كما أنه لم يعتذر أو يفسر ما حصل فعلا، فلامه الجمهور ووجه له كلمات قاسية، متهمينه بأنه قدوة سيئة لجمهوره.

وعلى صعيد مختلف، شارك محمد رمضان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وجسد في العمل شخصية رضوان البرنس، الذي يتلقى العديد من الصدمات في حياته بسبب إخوته، بعد قيامهم بقتل زوجته وابنه، والتسبب بسجنه، ومن ثم إلقاء ابنته في الشارع، ليخرج بعد سنوات من السجن لينتقم من إخوته.

كما شارك في بطولة العمل أحمد زاهر، روجينا، ادوارد، سلوى عثمان وهو من كتابة وإخراج محمد رمضان