مريم حسين تصبغ جلدها بالأسود تعاطفا مع فلويد.. الجمهور يجبرها على حذفها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المغربية مريم حسين ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، عبرت فيها عن تعاطفها وتأييدها للمواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد الذي توفي في أثناء محاولة الشرطة القبض عليه.

وفاجأت مريم حسين الجمهور بنشر صورة لها بينما قامت بصبغ نفسها باللون الأسود، للتعبير عن تأييدها للمواطن الأمريكي الراحل، وعلقت عليها قائلة: "لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأبيضَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أبيضَ: إِلَّا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمُ، وآدمُ من ترابٍ".

وسرعان ما انهالت السخرية والهجوم على مريم بعد نشرها الصورة، حيث أكد كثيرون أن مريم أرادت التعبير عن رفضها للعنصرية، بطريقة في حد ذاتها يمكن وصفها بالعنصرية، فيما اتهمها آخرون بالجهل وعدم تقدير الموقف بشكل مناسب.

ولم تمر دقائق على تعليقات المتابعين، حتى قامت حسين بحذف الصورة، ثم قامت بنشرها نفسها ولكن بلون بشرتها الطبيعي، مع وضع نفس التعليق.

وسبقت هذه الصورة لقطة أخرى نشرتها مريم حسين لابنتها الصغيرة وهي تحتضن طفلًا أسمر اللون، فيما قامت بتظليل وجه ابنتها حتى لا يظهر.

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ولم يفوّت المتابعون الفرصة للسخرية من جديد من مريم حسين بعدما قامت بحذف الصورة الأولى، وجاءت التعليقات مثل: "اللي مسحتيها أكبر إهانة للسمر الله يفشلك، جيتي تكحليها عمتيها بالصورة اللي قبل دي".

وكتب آخرون: "دابا يقولولك ليش غطيتي وجه ابنتك وما غطيتي وجه الولد"، و"وين راحت صورتك السمراء"، وغيرها من التعليقات الساخرة من موقف مريم حسين.

يذكر أن الفنانة المغربية مريم حسين، ردت في وقت سابق على اتهامها بالترويج لشائعة زواجها من الفنان والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي، وذلك بعدما أحرجها الأخير بأنها كانت وراء ترويج تلك الشائعة.

وقالت مريم إنها غير مستفيدة من الترويج لتلك الشائعة، خاصة أن المرأة التي تروج لكثرة ارتباطها بالرجال تكون سمعتها غير جيدة.

وبررت مريم خروج تلك الشائعة لأن وقت ترويجها كانت علاقتها بعبدالله الطليحي قوية كونه كان من أصدقائها المقربين، موضحة في مقابلة معه عبر تقنية "البث المباشر" على إنستغرام: "الفنان إيش دراه إن الشائعة طالعة من عندي".