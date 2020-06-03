تراند اليوم : محمود العسيلي يخرج عن صمته : كفاية إساءة أدب – شاهد

يتواصل الفنان محمود العسيلي مع جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من آن لآخر.

انتقد العسيلي العنصرية التي يتعرض لها الكثيرون حول العالم، كتبا عبر حسابه على Twitter: “اللي خلق الإنسان مصنفوش على أساس دينه أو لونه أو عرقه أو شكله أو فلوسه أو شغلته أو أفكاره أو تعليمه أو بلده أو فرقة الكورة اللي بيشجعها”.

تابع: “التعصب بينسينا إن اللي خالقنا موجود جوا كل واحد فينا، كل نَفَس على الأرض عايش فيه الخالق. كفاية بقى إساءة آدب مع الكون وقوانينه الفطرية”.

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اللي خلق الإنسان مصنفوش على اساس دينه او لونه او عرقه او شكله او فلوسه او شغلته او أفكاره او تعليمه او بلده او فرقة الكوره اللي بيشجعها ! التعصب بينسينا إن اللي خالقنا موجود جوا كل واحد فينا، كل نَفَس على الأرض عايش فيه الخالق. كفاية بقى إساءة آدب مع الكون و قوانينه الفطرية.

يشار إلى أن محمود العسيلي شارك في إحدى الإعلانات التجارية التي عرضت في رمضان 2020 مع الفنان بهاء سلطان.