تراند اليوم : صبا مبارك تعلن الحداد علي السوشيال ميديا : لا للعنصرية – صورة

أعربت الفنانة صبا مبارك عن رفضها للظلم والعنصرية التي قد يتعرض لها أي إنسان في أي دولة من دول العالم.

نشرت صبا عبر حسابها على Instagram، صورة سوداء، وعلقت عليها كاتبة: “لا للعنصرية.. لا للقتل حسب العرق واللون والدين والتوجه

لا للظلم وقتل الفلسطينيين.. من أول الزمان لليوم.. بدون ما حدا يزاود على حدا.. بدون ما حدا يحكي لو بتهتمو بفلسطين أو العراق أو أي مكان”.

تابعت: “أنا ضد العنصرية تجاه أي روح ربنا خلقها.. ضد الظلم والاستبداد والاقصاء والعنف والقهر.. ضد الجوع وسلطان المرض والتهجير”.

يشار إلى أن صبا مبارك عرض لها في رمضان 2020 مسلسل “حارس الجبل”، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم فضة، ‏بطولة السعودى عبد المحسن النمر، منذر رياحنة وخالد القيش، ويروى قصص القبائل بكثير من التشويق‎.‎