فيديو.. رسالة إيجابية من محمد حماقي لجمهوره في ظل ظروف العزل المنزلي

نشر الفنان محمد حماقي رسالة إيجابية لجمهوره في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا، من خلال فيديو قصير عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وتضمن الفيديو رسالة صوتية من حماقي قائلاً:"انا عارف ان احنا اللي بنعيشه النهاردة ده اصعب حاجة مرت علينا في حياتنا، بس

يعني احنا أكيد مالناش ذنب ولايد في اللي احنا عايشينه دلوقتي،أنا بس وحشني شغلي وأصحابي، وحشني أرجع أعمل الحاجات اللي بحبها تاني خصوصاً شغلي يمكن لأن أنا بحب شغلي"

وتابع قائلاً:"وحشني الجمهور، وحشني أرجع أشوفهم واسمع صوتهم تاني وفرقتي، وحشتني المزيكا عموماً"

وختم حديثه قائلاً:"بس أنا مؤمن برضو ان اللي احنا فيه ده أكيد ليه نهاية، وهاييجي يوم ان شاء الله وكل ده هيخلص، لأن مافيش حاجة بتفضل على طول، احنا محتاجين نصبر شوية وندعي كتير، وهنرجع تاني ان شاء الله"

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حصل الفيديو على أكثر من 68 ألف مشاهدة في 3 ساعات من طرحه على "فيسبوك"، وأثار اعجاب متابعيه ومحبيه الذين عبروا سعادتهم بما يقدمه واشتياقهم لأعماله الغنائية وحفلاته وذلك عبر تعليقاتهم على الفيديو.